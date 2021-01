Barbagallo, l’Aussie d’Albi

Depuis l’Australie, il rêve d’Occitanie. L’Albigeois Barbagallo, compositeur, chanteur et par ailleurs batteur de Tame Impala, vit aux antipodes mais n’oublie rien de ses origines. « Je reviens voir mes parents autant que je peux. Ma langue, mon accent, mon tatouage sur le bras droit du blason de la ville… Tout dit que je viens de là », confie Julien Barbagallo. Et ce n’est pas pour rien que, dans son dernier maxi, Tarabust, sorti en mars 2020, il évoque la mémoire, la jeunesse ou les rêves éveillés d’un enfant sur son lit, parti sur son char d’exploration à la Tintin, ou l’immigration italienne, dont son père, mineur à Carmaux, est issu. Autant de petits cailloux blancs semés sur le chemin pour livrer cinq chansons pop aux mélodies solaires et aux textes en demi-teinte.

« Le titre du maxi, Tarabust, fait référence à un livre de Pascal Quignard. Il traduit l’obsession du son qui ne nous quitte pas. Je traîne d’ailleurs pendant des mois des accords plaqués sur ma guitare acoustique, des airs qui ne me laissent pas en paix et qui seront partagés pour certains », dit-il. Biberonné à Gainsbourg ou Ferré et fan plus récemment de Matthieu Boogaerts ou Bertrand Belin, Barbagallo revient dans cet EP à des textes moins abstraits que dans son troisième et précédent album, Danse dans les ailleurs. « J’ai cherché à être mieux compris mais aussi à laisser une part d’imagination. Un exercice sur le fil passionnant. »

La rencontre avec le sorcier fou Kevin Parker

Le compositeur trace son chemin mélodique entre variété française et pop anglo-saxonne. Après la formation du groupe Hyperclean puis du surréaliste Aquaserge à

Toulouse, le voilà immergé en 2012 dans l’univers pop-rock psychédélique de Tame Impala. Derrière cette formation australienne, se cache en réalité le travail solo du multi-instrumentiste Kevin Parker qui écrit et enregistre seul en studio. « Je l’ai croisé par hasard dans un bar près de Bastille à Paris fin 2011, où il vivait alors. Je l’ai reconnu car je suivais ses projets, je connaissais en particulier son dernier disque, Innerspeaker. Je l’ai abordé. Il cherchait un batteur pour des expérimentations sonores puis il m’a proposé de faire la tournée de son deuxième album, Lonerism », confie Barbagallo.

Le saut dans le grand bain

Un plongeon en piqué dans le grand bain, avec une première date au festival Splendour in the Grass en Australie devant 15.000 personnes avant Lollapalooza à Chicago. Que se passe-t-il alors dans la tête de l’enfant d’Albi, passé par le Conservatoire de musique et de danse du Tarn, celui qui tapait sur des boîtes de biscuits à la maison, celui qui a créé ses premiers groupes au lycée puis travaillé en artisan de la musique à Toulouse ? « Je vivais un rêve. C’était magique. » La dernière tournée de Tame Impala pour la sortie de leur album The slow rush a été arrêtée en février dernier après seulement trois dates à San Diego et Los Angeles en raison de la pandémie. En « vacances » momentanées du groupe, Julien Barbagallo travaille déjà à son prochain album plus électro, avec synthétiseurs et batterie électronique. Avant un retour espéré pour les fêtes de Noël sur ses terres d’Occitanie.

Isabelle Meijers



Sur la photo : Julien Barbagallo sous le porche de sa maison dans les collines au nord de Brisbane. Crédits : : Brigid Barbagallo.