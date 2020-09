Baromètre 2020 de l’épargne : inquiets pour leur retraite, les Occitans épargnent

Altaprofits, société qui vend des produits d’épargne en ligne et fait du conseil en gestion de patrimoine, publie les résultats de son Baromètre annuel de l’épargne en France et en régions, réalisé avec l’institut de sondage Ifop. 31 % des Occitans déclarent posséder un seul produit d’épargne et 52 % plusieurs. Les Occitans sont nombreux à placer de l’argent de manière fréquente : 39 % alimentent leurs produits d’épargne au moins une fois par mois, et un peu moins des trois-quarts (71 %) d’entre eux le font au moins une fois tous les six mois.

Principal point d’inquiétude qui ressort de l’enquête : le projet de réforme des retraites, toujours à l’ordre du jour. L’impact du nouveau système de retraite n’est pas clair pour 72 % des Occitans, un score relativement homogène selon les critères d’âge. Et une importante proportion (45 %) d’entre eux ne sait pas vers quel interlocuteur se tourner pour répondre à leurs questions ou demander des conseils sur la préparation de leur retraite.