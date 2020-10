Beely lance une opération pour plus d’abeilles en Occitanie

Beely, jeune pousse toulousaine spécialisée dans la création de petits pots de miel personnalisables, lance l’opération Bee-Live à destination des entreprises pour leurs cadeaux de fin d’année. Pour l’achat d’un coffret contenant des pots de miel, la start-up financera l’implantation de 500 abeilles en Occitanie. Beely vise la création de 100 nouvelles ruches d’ici le printemps 2021, ce qui représente 3.500 coffrets. Au printemps, chaque entreprise ayant participé à Bee-Live verra son logo apposé sur des ruches et recevra des photos de ces dernières.

Née en 2018, La société propose uniquement du miel français, récolté en Ariège et dans le Luberon. La personnalisation des pots s’effectue dans son atelier toulousain et les pots de miel sont livrés dans des emballages recyclables. Plus d’informations au sujet de l’opération Bee-Live sur le site de la start-up.