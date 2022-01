Haute-Garonne. Beely met les petits pots (de miel) dans les grands

Elle vend des pots de miel, mais est très loin d’avoir les abeilles. Johanna Jardin raconte sa nouvelle aventure professionnelle avec un enthousiasme revigorant. Il faut dire que Beely, c’est un nouveau départ et en même temps un retour aux sources. La jeune femme vient d’une famille d’apiculteurs. Quand, avec son associée Carole Delampe, elles en ont eu assez de leur agence photo, les ruches se sont imposées rapidement dans leur paysage professionnel.

Fin 2018, une idée leur traverse l’esprit : permettre aux acheteurs de personnaliser leurs petits pots avec des messages. Et un rêve : les voir occuper en nombre « les tables des mariages ou des pots de fin d’année ». Trois ans après, le succès commence à être au rendez-vous. « En moyenne, nous avons de cinquante à cent cinquante commandes par mois. Cet été, nous avons atteint les 350 commandes. À Noël dernier, on a fait 150.000 euros de chiffre d’affaires en deux mois. Ce qui n’était pas du tout adapté au statut d’auto-entrepreneur que Carole avait choisi au départ. Nous avons monté une société en juin et j’ai abandonné notre entreprise de photo. Nous allons clôturer notre premier chiffre d’affaires pour Beely autour des 250.000 euros », raconte Johanna Jardin.

Écoresponsabilité et nouveaux locaux

Le miel vendu vient principalement d’un regroupement d’apiculteurs du Gers. Il « n’est pas bio mais respectueux de la nature ». « Le cahier des charges pour faire du bio est ultradense. Cela prend en considération le traitement des ruches (insecticides, etc.) mais aussi la manière dont les abeilles se nourrissent. C’est très difficile pour les apiculteurs d’obtenir le label. Avec mon beau-père apiculteur, nous avons tout de même défini des critères pour un bon miel : nous ne travaillons qu’avec des apiculteurs qui ont en général moins de 300 ruches. C’est une apiculture douce, pas industrielle », explique Johanna Jardin. « Emballage éco-responsable (sans plastique) et pots en verre » permettent à Beely de revendiquer « une dimension écologique ». Ce qui attire un certain nombre « de start-up à impact » mais aussi des entreprises de plus grandes tailles comme Ubisoft ou le média 20 minutes.

En Occitanie, l’Oncopole ou l’agence de communication L’Accolade ont offert à leurs collaborateurs les petits pots personnalisés. Les deux associées se rendus compte que « pas mal d’entreprises ont des budgets importants pour les cadeaux de fin d’année ». Elles ont décidé d’en faire leur miel. En 2021, Johanna Jardin n’a toutefois pas été en permanence sur un lit de roses : « Depuis février-mars, on a compris que la production de miel, pour des raisons météorologiques, allait être catastrophique. Nous avons pu anticiper et, par le biais de connaissances, réussir à avoir les cinq tonnes qu’il nous fallait pour passer l’année », conte la jeune dirigeante.

L’an prochain, Beely veut grandir. Les locaux de 100 mètres carrés à Villeneuve-Tolosane sont un peu trop étroits. L’équipe voudrait le double pour pouvoir accueillir notamment un préparateur de commande et un alternant en communication. Les nouveaux locaux devraient se trouver en Occitanie même si l’appel du large (une installation en Nouvelle-Aquitaine à proximité de l’océan Atlantique) a titillé un peu les trentenaires. Avec l’Occitanie, la lune de miel va peut-être durer encore un peu.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Carole Delampe et Johanna Jardin, les fondatrices de Beely, et leurs pots de miel et coffrets personnalisés. Crédit : Beely-DR.