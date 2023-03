Bernard Valla réélu a la tête de l’association Prévention & Retournement présente notamment à Toulouse

L’association Prévention & Retournement, qui regroupe les professionnels de l’accompagnement des entreprises en difficulté, a réélu Bernard Valla à sa présidence pour un second mandat de deux ans. La structure, présente à Lyon, Marseille et Toulouse/Montpellier, s’appuiera également sur Édouard Bertrand pour la vice-présidence à Lyon, Bernard Bouquet pour la vice-présidence à Marseille, Philippe Wallaert à la vice-présidence de Toulouse/Montpellier, Caroline Sayag comme secrétaire et Jean-Louis Flèche comme trésorier.

Le mandat qui s’achève a été marqué par une activité importante pour l’association avec, entre autres, l’ouverture de l’antenne en région Occitanie en 2021. L’association a doublé le nombre de ses membres en deux ans, passant de 110 à 220 membres depuis le 1er janvier 2023. Elle fêtera ses vingt ans en 2024.