Béziers. Mécanic Sud Industrie investit dans la digitalisation et les ressources humaines

Une simplification des process. Mécanic Sud Industrie (MSI), qui produit des pièces et sous-ensembles mécaniques à forte valeur ajoutée, décide de repenser ses méthodes RH et digitaliser ses process, en investissant 350.000 euros, avec une subvention de 50% de la Région Occitanie. La PME, basée à Béziers (Groupe Rochette Industrie, 170 salariés, dont 90 à Béziers) a développé en interne un ERP (pour « Enterprise Resource Planning ») pour supprimer le papier dans le montage des dossiers et ainsi fluidifier et accélérer les process.

« Cela permet d’obtenir toutes les données d’un dossier qualité en un clic. Avant, on avait du mal à récupérer les informations, il fallait rappeler des fournisseurs. Désormais, tout est centralisé », explique Pierre-Damien Rochette, PDG. La prochaine étape est la mise en place de tableaux de managements visuels, permettant aux collaborateurs d’avoir une vision globale sur les heures de production, les indices de non-qualité, le respect des consignes, etc.

« Le collaborateur devient acteur de son changement »

De nouvelles méthodes RH prennent par ailleurs forme à MSI avec la mise en place d’actions concrètes. On peut noter le programme Top Talent, où les managers se challengent sur des thématiques variées : « Bien-être au travail », « Le développement de la marque employeur », « Que garde-t-on de la Covid-19 ? », ou encore le projet ‘Faisons-le nous-mêmes’, où le collaborateur peut tester une de ses idées en recourant uniquement à la validation de son N+1. « Le salarié perçoit 10% des gains générés par son idée sur une année. Il devient acteur de son changement », explique Pierre-Damien Rochette. Ces actions touchent environ 10 à 20% des salariés. « Le but est de tester leur capacité à sortir de leur zone de confort. Ils suivent des sessions de coaching individuel et collectif », précise Cédric Belmonte, DRH.

Ces actions ont permis d’apporter des changements en interne comme l’internalisation du standard commercial, l’amélioration du process de fabrication des châssis, la réutilisation de palettes d’occasion auprès d’un fournisseur, etc.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Mécanic Sud Industrie (MSI), qui produit des pièces et sous-ensembles mécaniques. Crédit : DR.