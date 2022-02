Pour la troisième année consécutive, les étudiants de l’EPNG, École de gestion et de protection de la nature, organisent le Salon de l’environnement à Toulouse. L’édition de cette année est intitulée Biodi’Vert’Cité et se déroulera sur le campus de Toulouse (8 port Saint-Sauveur) les 11 et 12 mars 2022, de 10 heures à 17 heures.

Au programme, des conférences et des expositions sur des sujets comme les trames vertes, bleues et noires ; les espèces exotiques envahissantes ou encore la faune et la flore locale ainsi que des activités et des ateliers.

Justine Delporte