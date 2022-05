L’Agence régionale Garonne-Gascogne de Bras Droit des Dirigeants et l’assurance Proaxur organisent la deuxième édition de leurs rencontres dédiées aux dirigeants de start-up, de PME et d’ETI de la région toulousaine.

Comment sécuriser juridiquement son entreprise et mieux la développer ? Cette question sera au cœur des ateliers et des prises de parole qui se succéderont lors de cette matinée. Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Le mardi 31 mai 2022 de 9h30 à 14 heures, au Blagnac Rugby Club, Stade Ernest Argelès.