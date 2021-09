La CCI Toulouse Haute-Garonne organise, du 14 au 23 septembre, des réunions d’information en visio sur l’alternance. Ces webinaires, destinés aux entrepreneurs, proposent une formation à la fonction de tuteur ou maître d’apprentissage.

L’objectif est de donner toutes les clefs (juridiques, législatives, pédagogiques, etc.) pour appréhender au mieux le rôle de tuteur en entreprise. Plus d’informations et inscriptions sur le site de la chambre consulaire.

La formation se déroule sur 4 demi-journées. Prochaines dates, les 14, 17 et 23 septembre 2021 de 9h à 12h30.