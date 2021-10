CMA d’Occitanie. L’Union des entreprises de proximité (U2P) remporte les élections

En début de semaine ont été proclamés les résultats de l’élection des chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de la Région Occitanie, qui se sont tenues du 1er au 14 octobre par correspondance et par voie électronique. La participation a été faible (9,42%) avec un nombre de votants de 18.640.

C’est la liste de l’Union des entreprises de proximité (U2P) La Voix des artisans, menée par Joseph Calvi, qui est arrivée en tête avec 56,86% des voix. La liste Fier d’être artisans arrive en second position avec 43,14%. C’est un revers pour Vincent Aguilera, ancien président de la CMA de Haute-Garonne, qui était le chef de file de cette alliance entre la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et la Fédération française du bâtiment (FFB).

18 sièges étaient à pourvoir pour chacune des 13 chambres départementales (soit 234 sièges au total). 91 sièges étaient à pourvoir pour les membres siégeant au titre de la chambre des métiers régionale, soit 7 par département.

La voix des artisans a obtenu 152 élus en chambres départementales et, parmi eux, 58 siégeront aussi au niveau régional.

Fier d’être artisans a obtenu 82 élus en chambres départementales et, parmi eux, 33 siégeront aussi au niveau régional.