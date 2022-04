Caroline Bocquet, de l’agronomie à la gérance de Sineo

Meilleur chacun, plus fort ensemble. Tel est le dicton qui sied à Caroline Bocquet. À 54 ans, après une vie professionnelle riche, cette ingénieure agronome est désormais gérante de la scop (société coopérative et participative) Sineo, spécialisée dans la préparation esthétique et le nettoyage écologique des véhicules pour les concessionnaires.

Un univers bien éloigné de celui de l’ingénieure agronome originaire du Nord de la France, qui débuta sa carrière dans une banque. « Je me suis rendue compte qu’un grand groupe ne me convenait pas », balaye-t-elle.

Alors elle change de vie et de ville, et emménage à Agen pour accompagner les porteurs de projets au sein de l’Agropole, la technopole spécialisée en agroalimentaire. Avec un associé, elle fonde ensuite une entreprise d’aliments pour animaux, qui vire à l’échec. Mais pas question de baisser les bras. Caroline Bocquet fonde ensuite un cabinet dédié à la reprise et transmission d’entreprises. Un choix de vie qui l’amène sur les routes du Sud-Ouest, loin de sa fa-mille ; puis à Toulouse, où elle devient coach et croise la route de Sineo, son activité, ses salariés.

La coach devient chef d’entreprise

Il y a à peine quelques mois, l’entreprise était gérée par Claude Paris, alors sur le point de prendre sa retraite. « Il voulait faire évoluer le management de Sineo vers un modèle participatif et collaboratif, transversal. C’est la raison pour laquelle j’intervenais ponctuellement auprès d’eux », raconte Caroline Bocquet, qui, à cette époque, était coach spécialisée dans le bien-être et l’intelligence collective. « Il m’a soufflé son souhait de voir son entreprise reprise par ses salariés. » Caroline Bocquet mûrit l’idée dans son coin avant de la proposer aux salariés en avril 2020. « Je l’ai abordée de manière très pédagogique car je me voulais rassurante », se souvient-elle.

Une fois la surprise passée et le temps de réflexion nécessaire, les salariés acceptent. En mai dernier, Séverine Rodriguez, Frederick Fraioli, Yannick Lasjaunias et Caroline Bocquet rachètent l’entreprise, fondée en 2006 à Saint-Alban (Haute-Garonne) et créent la coopérative. « Nous avons opté pour ce statut car nous voulions aligner les intérêts des salariés et des actionnaires. Sineo est un outil pérenne qui va se développer pour et par ses salariés. »

Quelques mois plus tard, le quatuor, qui emploie 72 personnes, se rôde toujours. « On doit trouver notre rythme et notre place, à la fois en tant que dirigeant mais aussi dans notre métier », avoue la gérante. « Moi, par exemple, j’ai passé trop de temps à la gestion, pas assez dans le collectif. » La jeune scop ne manque cependant pas d’ambition : elle vient de se lancer sur le marché du reconditionnement des voitures d’occasion, investit 500.000 euros dans une nouvelle usine de 2000 m2 à Fenouillet, chargée de remettre à neuf les voitures d’occasion en seulement huit jours.

