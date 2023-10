Caroline Tourrel rejoint le comité de direction de la Banque Populaire Occitane

La Banque Populaire Occitane annonce que Caroline Tourrel rejoint son comité de direction. Responsable des marchés professionnel, agriculture et entreprise de la banque depuis deux ans, elle devient directrice de l’expérience client et de la responsabilité sociétale et environnementale. Elle va animer une équipe de trente-sept collaborateurs. Laurent Vayssettes lui succède au sein de la direction de développement de la Banque.

Diplômée d’un master en Management en finance d’entreprise, Caroline Tourrel débute sa carrière en commissariat aux comptes dans des grands cabinet d’audit financier et de conseil. Elle rejoint la Banque Populaire Méditerranée en 2013 en qualité de superviseur Audit Interne. En 2016, elle intègre le centre d’affaires des Alpes-Maritimes en qualité de chargée d’affaires entreprises puis prend la direction en 2019 du centre d’affaires entreprises du Vaucluse. Elle prend la responsabilité des marchés professionnel, agriculture et entreprise de la Banque Populaire Occitane en 2022.

La Banque Populaire Occitane est implantée dans huit départements (Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Lot-et Garonne, Tarn et Tarn-et-Garonne). La Banque Populaire Occitane revendique 603.000 clients (dont 197.000 sociétaires) et 2000 collaborateurs déployés dans 201 agences, quinze centres d’affaires et réseaux spécialisés et trois sites centraux.