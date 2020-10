Carrefour acquiert l’enseigne albigeoise Bioazur

Carrefour annonce l’acquisition de Bioazur, réseau de magasins spécialisés dans la distribution de produits biologiques, par sa filiale So.bio. L’enseigne Bioazur, née à Albi, possède cinq lieux de ventes dans le Tarn, l’Aveyron et la Haute-Garonne (Albi, Castres, Rodez, Gaillac et Revel).

Cette opération s’inscrit dans le plan de renforcement de l’activité bio de Carrefour, débuté en 2019 par l’acquisition de So.bio. Le réseau So.bio, originaire du Sud-Ouest, est désormais déployé dans vingt-deux points de vente, contre huit au moment de l’acquisition, et devrait dépasser les trente points de vente fin 2020. En France, Carrefour est présent au travers de quatre formats (hypermarché, supermarché, proximité et vente en gros) et plus de 5.200 magasins. Carrefour emploie 105.000 collaborateurs et accueille chaque jour plus de trois millions de clients en France.