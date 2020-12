En Occitanie, Catalis et Alter’Incub lancent un appel à projets commun

Les deux incubateurs d’innovation sociale présents sur la Région Occitanie, Catalis (basé à Toulouse) et Alter’Incub (basé à Montpellier), lancent pour la première fois un appel à projets régional commun.

Cet appel à candidatures s’adresse aux porteurs de projet ayant une idée ou un projet répondant à une problématique de société et qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante en Occitanie. Les secteurs d’activité concernés sont l’éducation, la culture, l’habitat, le lien social, le handicap, le numérique, la petite enfance, les énergies, la mobilité, l’alimentation, la santé, l’insertion, la tech for good. Le projet doit se démarquer par sa finalité sociale, sociétale et environnementale, reposant sur un modèle économique pérenne et une gouvernance collective et démocratique.

Les projets qui seront choisis suivront un parcours complet de formation pour maîtriser les outils clés de la création d’entreprise sociale grâce à l’intervention d’experts sur les différentes parties du business plan. Et un accompagnement personnalisé pour construire un modèle économique viable. Le dépôt des candidatures se termine le 15 février 2021 à minuit.