Onzième appel à projets de l’incubateur Catalis

L’incubateur de projets d’innovation sociale Catalis ouvre un nouvel appel à candidatures du 3 février au 15 mars 2020. Créé il y a six ans, Catalis, basé à Ramonville près de Toulouse, a pour mission de « faire émerger et d’accompagner des projets innovants, créateurs d’emplois, qui allient performance économique, respect de l’humain et de l’environnement ».

L’appel à candidatures s’adresse aux porteurs de projet ayant une idée ou un projet répondant à une problématique de société, et qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante sur le territoire Occitanie-Pyrénées. Les secteurs d’activité concernés sont les suivants : éducation, culture, habitat, silver économie, territoire, lien sociale, handicap, numérique, petite enfance, énergies, mobilité, alimentation, santé, insertion. Informations sur le site de Catalis