Céline Vachey nommée directrice régionale de l’Ademe Occitanie

À la suite du départ en retraite de Michel Peyron, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) Occitanie annonce la nomination de Céline Vachey au poste de directrice régionale, depuis le 21 février 2022. Elle pilotera les actions de l’Ademe en Occitanie et coordonnera le travail des équipes de Toulouse et de Montpellier.

Après avoir obtenu le diplôme d’ingénieur de l’Insa Toulouse en génie des procédés industriels, Céline Vachey débute sa carrière en 1997 comme chargée de projets Énergies renouvelables au sein d’une agence régionale de l’environnement. En 2001, elle intègre l’Ademe à Montpellier et se mobilise sur le développement des énergies renouvelables, la performance énergétique environnementale des bâtiments ou encore l’accompagnement des territoires dans leur démarche énergie-climat.

Justine Delporte