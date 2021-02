« Chez G’Net Propreté, assurer le bien-être et la santé des collaborateurs »

Jean-François Gutierres, quelles sont précisément les activités de G’Net ?

Depuis 27 ans, l’entreprise familiale est spécialisée dans l’entretien et le nettoyage des locaux, la vitrerie ainsi que dans la remise en état après travaux et la décontamination des sites après sinistres. Nos clients sont essentiellement des professionnels, qu’il s’agisse de syndics de copropriété, de surfaces commerciales, de plateformes logistiques, de bureaux ou de sièges sociaux… Nous intervenons aujourd’hui sur une grande partie de l’Occitanie après des extensions successives. Cette crise sanitaire nous a démontré que, plus que jamais, la propreté et l’hygiène constituent des enjeux prioritaires.

Vous mettez par ailleurs l’accent sur l’accompagnement de vos collaborateurs...

Nous comptons plus de 250 collaborateurs, dont 75 % en équivalent temps plein. Preuve de notre volonté de les fidéliser. Au sein de G’Net Propreté, nous sommes convaincus que l’épanouissement interne et la performance passent, entre autres, par le bien-être et la santé de nos collaborateurs. C’est pour cela que nous avons formé nos responsables de secteurs afin qu’ils puissent à leur tour enseigner les bonnes pratiques à leurs collaborateurs sur le terrain, que ce soit au niveau des gestes barrières, du savoir-être, du bionettoyage, de l’utilisation des produits... Nous sommes également très attentifs à la santé et à la sécurité au travail, avec un taux d’accident inférieur à 2 %. Pour le bien-être de nos salariés, nous favorisons le travail de jour et nous les accompagnons dans différents domaines. C’est le cas, via Action Logement, pour la location ou l’achat d’un logement.

G’Net est également un groupe ambitieux…

Aujourd’hui, nous renforçons nos équipes dans ce sens, tant sur les fonctions supports, le domaine commercial que sur notre service d’exploitation, afin de créer une synergie et ainsi garantir une transmission efficiente de l’information à tous les niveaux. Notre groupe est capable de proposer une offre à curseur variable à nos clients grâce à nos différentes compétences mais aussi notre connaissance du terrain.