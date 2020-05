Chimie. Le groupe toulousain AB7 ouvre son capital

Le groupe AB7 annonce une levée de fonds de 6 millions d’euros auprès d’Irdi Soridec Gestion et Grand Sud Ouest Capital. Cette levée de fonds vise à donner les moyens à l’entreprise d’atteindre l’objectif d’un « doublement d’activité sur les cinq prochaines années ».

Le groupe s’appuie sur deux domaines d’activité stratégiques : la santé (fabrication de médicaments vétérinaires et de produits de soins pour l’animal et pour l’homme) et la biochimie (fabrication de produits d’entretien de la maison, du jardin et de la piscine). AB7 produit également depuis quelques semaines du gel hydro-alcoolique pour répondre à la demande de ses clients pharmaciens, dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19.

Créé en 1971 par René Chelle et basé à Deyme dans l’agglomération toulousaine, AB7 est un groupe familial revendiquant plus de 35 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 45% à l’export dans près de trente-cinq pays.