Christophe Bernillon, directeur général de la Halle Bio d’Occitanie

Christophe Bernillon a été nommé ce mois-ci directeur général associé de Halle Bio d’Occitanie. Ce grossiste en fruits et légumes, produits frais et produits d’épicerie issus exclusivement de l’agriculture biologique basé à Vendargues près de Montpellier s’appelait auparavant Bio-Cash Distribution.

Après une période difficile financièrement, l’entreprise a été placée en redressement judiciaire au printemps 2021 par le Tribunal de Commerce de Montpellier. Celui-ci a choisi le groupe spécialisé dans le domaine Dynamis pour reprendre l’activité du grossiste. Suite à sa reprise, la société à changé de nom. En 2020, Dynamis a réalisé un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.

Après un parcours dans la distribution alimentaire, Christophe Bernillon occupait dernièrement le poste de directeur des achats et de la supply chain du réseau de magasins biologiques Les Comptoirs de la Bio.

La plateforme logistique de 5000 m2 de Vendargues gère plus de 8000 références sur stock et travaille avec plus de 300 fournisseurs. La société possède aussi un ancrage au Min de Toulouse.