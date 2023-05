Le Toulousain TAT Productions, lauréat de « la Grande Fabrique de l’image »

Parmi les lauréats de l’appel à projets "la Grande Fabrique de l’image", versant audiovisuel et cinéma du plan France 2030. [1] figure le studio d’animation toulousain TAT Productions dans la catégorie "Studio numérique". Le studio se lance dans une large campagne de recrutement qui a pour ambition « de porter ses effectifs de 200 à 400 personnes d’ici les cinq prochaines années. »

En vingt ans, le groupe TAT est parvenu à atteindre son objectif de produire, de manière indépendante, des longs-métrages à vocation internationale (Les As de la jungle, Pil, Pattie et la colère de Poséidon). TAT fabrique actuellement la série Astérix, écrite et réalisée par Alain Chabat, pour Netflix (2025).