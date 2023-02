Le cinéma d’animation, la bulle miraculeuse de TAT Productions

Pattie et la colère de Poséidon, le dernier, et quatrième, long-métrage de la société toulousaine de production et de réalisation de dessins animés séduit les spectateurs : en une semaine, depuis la sortie du film animé le mercredi 25 janvier, 210.000 personnes se sont rendues dans les salles obscures en France pour participer aux aventures de la souris aventurière et du chat qu’elle a adopté, chargés de sauver Yolcos, une ville portuaire de la Grèce antique, menacée par la colère de Poséidon.

« Il y a eu une grosse vague d’avant-premières, qui a permis d’enregistrer 75.000 entrées », reconnaît Jean-François Tosti, cofondateur de TAT ¨roductions aux côtés de David Alaux et d’Éric Tosti. « Nous sommes satisfaits car c’est un bon début pour ce film sorti hors période scolaire ». Pattie et la colère de Poséidon est aussi projeté au Maroc, en Suisse romande et même en Ukraine.

Fondé en 2000, TAT Productions ne manque pas de projets. La société prévoit de diffuser en salles au mois d’août Les As de la Jungle 2, surfant sur la vague du premier volet qui, en 2017, avait fait 700.000 entrées en France, 2 millions à l’international. En 2025, Pets on a Train devrait sortir sur les écrans noirs, Love Birds l’année suivante.

15 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022

Si le département production développe un long-métrage tous les dix-huit mois, le studio prend de l’ampleur. La raison ? La réalisateur et comédien Alain Chabat a confié à TAT Productions la conception graphique de cinq épisodes de 30 minutes, inspirés de l’album Le Combat des chefs de René Goscinny et Albert Uderzo. Ce nouvel Astérix sera diffusé sur la plateforme Netflix fin 2024 ou en 2025.

TAT Productions, c’est aussi un service série télé, qui développe Les Aventures de Pil, une série de 52 épisodes de treize minutes, actuellement en cours de vente. La société, qui enregistre 15 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, emploie 250 personnes et prévoit d’étoffer ses équipes avec une centaine de salariés supplémentaires d’ici deux ans. À l’étroit dans des locaux de 1900 m² dans le quartier Jean-Jaurès, TAT Productions prévoit de déménager dans le centre-ville de Toulouse. Reste à trouver le local idéal.

Sur la photo : Des animateurs travaillent chez TAT Productions dans leurs locaux à Toulouse. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.