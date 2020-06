Comment protéger sa boite en temps de crise : ToulÉco le Mag est en kiosque !

Le dernier numéro de ToulÉco le Mag est disponibles en kiosque ! En une : un dossier pratique sur « comment protéger sa boîte en temps de crise ». Sécurité financière, sanitaire, informatique ou physique... des dirigeants et experts y présentent leurs bonnes pratiques pour se prémunir des crises actuelles et à venir.

Retrouvez également dans ce magazine une série d’articles sur les entreprises qui se sont adaptées pendant le confinement, « l’interview off » de la skieuse Perrine Laffont, le portrait de la nouvelle dirigeante de la Cress Occitanie Sandrine Carême, la présentation de l’Aérochrome à Blagnac, et des idées de balades en Occitanie pour cet été. ToulÉco le mag et ses différentes éditions (Toulouse, Montpellier et Tarn) sont disponibles chez votre marchand de journaux selon votre périmètre et sur notre boutique en ligne.