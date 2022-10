Communication. Les Toulousains La Solution et Buzzwatch rachetés par Vertical

L’agence de conseil en communication La Solution et le spécialiste des réseaux sociaux Buzzwatch, situés à Toulouse et dirigés par Jérôme Thuillier, ont été rachetés par le groupe Vertical. Créé en 2018, il a été fondé et est toujours dirigé par Yann Rambaud. Le groupe, spécialisé en communication globale et en solutions technologiques associées, est présent dans les grandes métropoles françaises via une quinzaine de réseau d’agences. Il devrait compter 260 collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

La Solution a obtenu une soixantaine de prix pour récompenser ses campagnes de communication. Buzzwatch est à l’origine du réseau Agencies, un réseau international d’agences digitale présent dans onze pays ou régions (France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, Russie, Chine, Portugal, Scandinavie et Japon).