La CCI Toulouse Haute-Garonne organise un webinaire, le 23 mars, dans le but de faire connaître, en cette période de crise sanitaire, les différentes mesures actuelles de soutien à l’économie et d’aide à l’embauche (1jeune1solution, alternance, volontariat territorial en entreprise, etc.).

Ce webinaire se tiendra en présence de Romain Gareau, sous-préfet à la relance, des présidents des Chambres consulaires, de la responsable de l’Unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte Haute-Garonne) et de la directrice du CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne.

Inscription ouverte en ligne.

