Conseil. Le Toulousain Cylad poursuit son développement en ouvrant un bureau à Genève

Cylad Consulting, cabinet de conseil en stratégie et management dont le siège est à Toulouse, va ouvrir un bureau en Suisse romande. Basé à Genève, ce bureau est le septième du cabinet dans le monde depuis sa création en 2007. Le cabinet compte désormais des bureaux dans cinq pays et sur trois continents : Paris et Toulouse (France), Hambourg (Allemagne), Montréal (Canada), Adélaïde (Australie), Zurich et donc Genève (Suisse).

Cylad Consulting compte 145 collaborateurs, 35 experts seniors, dont 17 directeurs associés. Son objectif « est d’atteindre 30 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici juin 2022 ».