Covid-19. Airbus décide de réduire ses cadences de production

Le constructeur aéronautique européen a décidé d’adapter sa production pour faire face au trou d’air provoqué par la pandémie du covid-19. En effet, l’avionneur basé à Blagnac, près de Toulouse, a connu une activité dynamique au premier trimestre de cette année, avec 290 commandes nettes et 122 livraisons d’appareils. Mais une soixantaine d’engins n’a pas pu être livrée en raison de l’évolution de la crise. En février, notamment, trente-six avions ont été livrés, contre cinquante-cinq l’année dernière à la même époque. « Cela témoigne des demandes de nos clients de repousser les livraisons en raison de la crise du covid-19 », explique la direction d’Airbus dans un communiqué.

Du coup, le groupe a décidé de diminuer d’un tiers ses cadences de production afin de les porter à quarante A320, deux A330 et six A350 par mois. Objectif affiché : conserver une capacité à répondre à la demande client tout en collant aux évolutions de la demande du marché aéronautique mondial. « Nos clients des compagnies aériennes sont fortement touchés par la crise du Covid-19. Nous adaptons activement notre production à leur nouvelle situation et travaillons à des mesures d’atténuation opérationnelles et financières pour faire face à la réalité », a commenté le président exécutif d’Airbus Guillaume Faury, évoquant « un impact sans précédent ».