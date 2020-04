Covid-19. A Toulouse, annulation de plusieurs festivals, dont Rio Loco

Programmé initialement du 17 au 20 juin 2020, le festival des musiques du monde Rio Loco verra l’édition anniversaire de ses 25 ans reportée en juin 2021, toujours autour de la thématique “Afrika”. la Mairie de Toulouse annonce également qu’en raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, les concerts organisés à l’occasion de la Fête de la musique et du 14 juillet sont annulés. Le festival Toulouse d’été ne pourra pas non plus avoir lieu cette année en juillet.

Ce sera le cas également pour l’ensemble des rendez-vous jusqu’à la fin de la saison 2019/2020, pour le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole. La création du ballet Toulouse-Lautrec est néanmoins reportée à novembre 2020 par le Théâtre du Capitole, qui a d’ores et déjà lancé la nouvelle saison 2020-2021.

"En relation avec ses partenaires et prestataires, la Collectivité travaille sur le maintien de certains événements tels le Marathon des mots, reporté à l’automne prochain". Côté économique, des mesures ont été prises, concernant le versement des 9 millions d’euros de subventions prévues en 2020 ou encore la prise en charge des contrats en cas de reports ou d’annulations, sous condition du paiement des artistes impliqués.