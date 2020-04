Covid-19. Le Toulousain Mediameeting hausse le son en temps de crise

En cette période confinement, la radio fait partie des médias recherchés pour créer du lien. Et le groupe toulousain Mediameeting (10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 220 salariés) compte bien en profiter. « La radio est la mode » et « le marché des podcasts explose avec l’arrivée à la fin de l’année de la RNT, la radio numérique terrestre », confirme la présidente du groupe Anne-Marie de Couvreur. Une aubaine que la société, créée en 2004 autour du concept de radio d’entreprise avant de pivoter en 2017 pour devenir producteur de podcasts BtoB, ne veut pas rater.

Ainsi, son projet Air Zen Radio, « radio 100 % positive consacrée au bien-être, au mieux-vivre et au mieux consommer », a été autorisée par le CSA à émettre sur 400 fréquences et ce pour une durée de trente ans. Pas moins de 9 millions d’euros sont injectés, dont 5 millions levés, dans ce nouveau média. Les studios seront installés à Issy-les-Moulineaux, la production à Toulouse, dans les locaux qu’occupe le groupe en zone franche urbaine. Le lancement est prévu « dans les prochains mois » mais dépend de la crise du Covid-19 et de sa durée.

Mais dans le même temps, le groupe suscite toujours les convoitises. Pour preuve, les rumeurs bruissantes sur l’éventuelle vente de sa filiale A2PRL, l’agence toulousaine de contenus audio pour le compte de 170 clients et propriété de Mediameeting depuis 2014. Rumeurs aussitôt démenties par Anne-Marie de Couvreur. « Mediameeting est en croissance et intéresse depuis deux ans des groupes de médias écrits nationaux et régionaux, comme la Dépêche du midi, qui veulent faire du podcast un modèle économique supplémentaire. Notre entreprise n’est pas à vendre... A2PRL non plus. » Pour autant, ses dirigeants ne se cachent pas d’étudier les offres. « Il y a de l’intérêt pour les structures du groupe », poursuit la présidente.

« La crise offre des opportunités »

Car, en pleine crise sanitaire, Mediameeting tire son épingle du jeu. « Des clients de notre activité radio d’entreprise nous demande de produire davantage », poursuit Anne-Marie de Couvreur. C’est le cas de GRDF et du groupe biopharmaceutique Ipsen, qui pour garder le lien avec leurs équipes confinées, ont mis en place leur propre média de communication interne.

Dans le même temps, l’activité broadcast (quatre radios FM, dont Toulouse FM, et A2PRL) souffre néanmoins d’une baisse de la publicité sur ses ondes. Pas de quoi inquiéter la présidente. « Si une activité est impactée, la seconde prend le relais afin de trouver l’équilibre. Comme toutes les crises, celle-ci est difficile. Nous travaillons beaucoup pour y faire face. Mais, elle offre aussi des opportunités. Et nous permet de vérifier la solidité de notre entreprise et de notre stratégie. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : les trois fondateurs associés. Anne-Marie de Couvreur est entourée de Frédéric Courtine ( à sa droite) et de Jean-Louis Simonet (à gauche). Crédits : Mediameeting.