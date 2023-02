Médiameeting cède Toulouse FM et intègre AMI Audio Media Impact

Du nouveau dans le paysage médiatique toulousain. La société Mediameeting bouleverse son offre en cédant toutes ses radios locales à des entreprises extérieures et en constituant une nouvelle entité baptisée Audio Média Impact (AMI). Cette structure vient d’officialiser une levée de 6 millions d’euros auprès du fonds Impact Partners et se revendique comme premier groupe de médias audio à impact positif. Les trois fondateurs de Mediameeting restent actionnaires majoritaires au capital : Anne-Marie de Couvreur-Mondet (42 %), Frédéric Courtine (29 %) et Jean-Louis Simonet (29 %).

Outre Mediameeting, leader français de l’audio d’entreprise, AMI réunit également PureVocation, qui compte AirZen Radio ainsi que plusieurs structures de conseil, de communication et de régie publicité éponymes. « Concrètement, AirZen Radio va mesurer l’impact social de ses programmes sur les Français, notamment les plus fragiles, et Mediameeting va mesurer l’impact social de ses programmes en entreprise et notamment auprès des communautés les plus exposées à la pénibilité », explique Anne-Marie de Couvreur-Mondet, présidente d’AMI Audio Media Impact, dans un communiqué audio. « Parce que le monde change, alors les entreprises et les médias doivent changer. 58 % des Français déclarent que, dans les cinq ans, ils n’achèteront plus de produits à des marques non engagées. »

Le groupe Rossel, officiellement propriétaire de Toulouse FM

L’agence de presse audio A2PRL, qui faisait l’objet de rumeurs de vente, reste dans le giron de Mediameeting. Mais ce n’est plus le cas de Toulouse FM, vendue au groupe de presse belge Rossel (notamment éditeur du quotidien Le Soir et de La Voix du Nord) après l’accord officiel de l’Arcep. Le passage de relais est devenu effectif en janvier dernier, sans impact pour l’instant sur la stratégie musicale de l’antenne qui, avec 5,4 % de parts d’audience en 2022, s’affiche comme première radio locale privée toulousaine. Mediameeting a également cédé ses fréquences 47 FM (rachetée fin novembre par Com’Presse) ainsi que Gold FM et Radio bassin d’Arcachon (vendues en septembre à Sweet Médias).

Le nouveau groupe AMI revendique 140 salariés et 9 millions d’euros en 2022.

M.V.

Sur la photo : Frédéric Courtine, Jean-Louis Simonet et Anne-Marie de Couvreur-Mondet, les deux directeurs généraux et la présidente d’AMI Audio Média Impact. Crédits : AMI - DR.