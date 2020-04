Covid-19. La Mairie et Toulouse Métropole annoncent des mesures pour les acteurs culturels

Face à la pandémie Covid-19, qui met à l’arrêt tout le secteur associatif et économique culturel, de nombreux acteurs se retrouvent en grande difficulté. La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole

annoncent un soutien aux associations et aux équipes artistiques, intermittents, techniciens par diverses mesures d’accompagnement.

Parmi celles-ci, notons « le versement des subventions prévues (de l’ordre de 9 millions d’euros pour 2020) y compris en cas d’annulations de spectacles ou événements, sous condition du paiement des artistes impliqués », font savoir les collectivités dans un communiqué. « Les contrats de cession de spectacles pouvant être reportés seront honorés dans leur intégralité si la compagnie ou le producteur a effectué le paiement des artistes engagés. Si le report des dates n’est pas possible, le coût plateau qui inclut les artistes et production (proche du prix de cession) sera payé, toujours sous les mêmes conditions de rémunération. »

Par ailleurs, afin de limiter les répercussions de cette situation sur les revenus des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, les personnes ayant signé des contrats d’engagement verront leurs cachets indemnisés dans leur intégralité, même si la totalité de l’engagement n’a pas été réalisée.