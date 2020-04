Covid-19. Les Français confinés jusqu’au 11 mai. Aucun festival avant mi-juillet

Dans son allocution du lundi 13 avril, le Président Emmanuel Macron a confirmé le prolongement du confinement « dans ses règles strictes » jusqu’au 11 mai. Passée cette date, une sortie progressive et par étape sera envisagée. Ainsi, les crêches, écoles, collèges et lycées devront s’attendre à une réouverture progressive à partir de cette date. Les étudiants, pour leur part, ne reprendront pas le chemin des universités et études supérieures « avant l’été ».

Côté économie, certains secteurs pourront redémarrer « partout où la sécurité des travailleurs est garantie », a poursuivi le chef de l’État dans son discours. Les mesures de chômage partiel, « qui concernent déjà 8 millions de salariés » seront prolongées. Ainsi, « un plan spécifique sera mis en œuvre pour le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture, et l’événementiel », et des aides « seront mises en place avec des annulations de charges ».

En revanche, le confinement devrait durer pour tous les lieux accueillant du public : « restaurants, cafés et hôtels et salles de spectacles resteront fermés » au 11 mai. Les grands événements et les grands festivals en revanche ne devront pas se tenir « avant mi-juillet ». L’Occitanie, terre de festivals, devrait être particulièrement concernée par ces annonces.

A noter que l’ensemble des procédures et des applications relatives « à l’après 11 mai » devrait être détaillé par le gouvernement et les différents ministres dans les semaines à venir.

Une chose est sûre : les Français n’en ont pas fini avec le coronavirus. « La première voie pour sortir de l’épidémie est celle des vaccins », a rappelé Emmanuel Macron. Une solution qui va nécessiter encore plusieurs mois selon les experts.