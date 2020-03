Covid-19. Toulouse Métropole débloque un plan d’urgence de 30,7 millions d’euros

« Les acteurs économiques, et notamment les plus petits d’entre eux, ont besoin de mesures concrètes et immédiates », estime Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, qui annonce la mise en œuvre d’un plan d’urgence de 30, 7 millions d’euros « pour protéger et soutenir les entreprises et les emplois du territoire ».

Ce plan d’urgence est structuré autour de trois types de mesures qui viennent compléter celles mises en place par le Gouvernement et la Région Occitanie, chef de file en matière d’aide économique directe aux entreprises : des allègements sur la fiscalité locale, des exonérations tarifaires (notamment en faveur des commerçants de proximité et des artisans), un moratoire sur les loyers et charges de l’immobilier d’entreprise, ainsi que des mesures relatives aux marchés publics.

Par ailleurs, le plan prévoit aussi de financer le report de facturation des redevances de délégation de service public, le déblocage immédiat des subventions aux associations et aux organismes en charge du développement économique, de l’économie sociale et solidaire, de l’insertion et de l’emploi, ou encore l’accès au très haut débit, indique Jean-Luc Moudenc.

« Ces allègements fiscaux que nous défendons doivent passer par un vote au conseil municipal ou métropolitain. Dès qu’il nous sera possible de nous réunir, nous voterons ces mesures. La non-perception de tarifs, loyers, redevances est déjà appliquée », précise l’élu sur les réseaux sociaux.