Covid-19. La France passe au stade 3

La France est officiellement passée au stade 3 de l’épidémie de Coronavirus le samedi 14 mars, ce qui signifie que le virus circule désormais largement au sein de la population. Dans ces conditions, les pouvoirs publics ont décidé de fermer « tous les lieux recevant du public et non essentiel à la vie du pays ».

En revanche, les magasins et marchés d’alimentation, pharmacies, banques, stations essence, bureaux de tabac et de presse restent ouverts jusqu’à nouvel ordre. Côté transports urbains à Toulouse, Tisseo rappelle que les lignes de métro et de tram fonctionnent normalement. Les lignes de bus scolaires, la ligne 306 et les navettes événementielles sont suspendues. Seules les agences Jean-Jaurès et Arènes restent ouvertes.

Toutes les manifestations réunissant plus de 100 personnes sont annulées ou reportées. Le préfet de région Occitanie Etienne Guyot a prévu une série de réunions avec les acteurs économiques et sociaux afin de faire le point sur la situation. Il rappelle enfin qu’il n’existe aucune pénurie sur les produits alimentaires ou d’hygiène. En Occitanie comme ailleurs, les rayons des magasins et des grandes surfaces continuent d’être normalement approvisionnés.