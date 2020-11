Crise Covid : des dispositifs de soutien psychologique pour soignants et grand public

Pour aider le grand public comme les professionnels de santé à faire face psychologiquement à la crise sanitaire et économique, des dispositifs de soutien ont été organisés dès le mois de mars, au niveau national comme en Occitanie, par les autorités de santé. Animés par des professionnels volontaires (psychologues, psychiatres, infirmières...), ces services ont pour objectif d’apporter une réponse spécifique aux personnes en situation de détresse psychologique.

Au niveau national, un dispositif d’écoute gratuite est à la disposition de tous au 0 800 130 000, accessible 24h/24 et 7 jours/7. En Occitanie, le dispositif de soutien psychologique et traumatique régional, financé par l’ARS et porté par le CHU de Toulouse, propose aussi une écoute gratuite et des conseils pour les soignants et pour le grand public au 05 34 39 33 47 (tous les jours de 9 heures à 18 heures).

De nombreuses autres plateformes de soutien sont à la disposition des professionnels de santé.

Pour le grand public, de nombreux dispositifs d’aide à distance spécialisés sont également accessibles pendant cette période épidémique (SOS Amitié, violences faites aux femmes, maltraitances, addictions, santé mentale,etc.). Ils peuvent apporter écoute et conseils en fonction de chaque situation.