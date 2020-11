Crise sanitaire : Les Chambres de métiers et de l’artisanat réactivent leurs cellules de crise

Le réseau des treize Chambres de métiers et de l’artisanat d’Occitanie a réactivé ses cellules de crise et remis en service son numéro d’urgence pour les artisans touchés par ce nouveau confinement. Il s’agit du 0806 803 900.

Leurs bureaux restent ouverts pour répondre aux questions des artisans, en présentiel ou à distance, notamment sur l’accès aux aides financières. Plus d’informations sur le site de la chambre régional des métiers et de l’artisanat d’Occitanie.