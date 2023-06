Cybersécurité : quel est le rôle de l’avocat spécialisé ?

L’Ordre des avocats encourage ses nouvelles recrues à se spécialiser en cybersécurité. « Notre rôle se renforce parce que le nombre de piratages explose, tout simplement », explique Stanley Claisse, avocat au barreau de Toulouse et associé au sein du cabinet Morvilliers Sentenac. Depuis vingt ans, il accompagne les entreprises grâce à sa double casquette d’ingénieur informatique et d’expert en droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information. Ses actions vont du conseil à la gestion des contentieux et, au-delà des aspects purement juridiques, il apporte à ses clients son expertise technique pour contribuer à identifier les risques informatiques.

Sa première mission est le conseil. Avec un point de vigilance : la responsabilité contractuelle entre une entreprise et ses prestataires informatiques. Car ils sont de plus en plus nombreux - hébergeurs, société d’infogérance ou de maintenance informatique - à éluder leur responsabilité financière en cas de perte de données ou à la limiter au montant des factures payées sur l’année. « C’est parfaitement légal », précise l’avocat, « même si la perte de données coûtera très cher à l’entreprise alors que le prestataire ne risquera rien ou presque ». Pour qu’une société puisse se retourner contre son prestataire, il préconise une relecture du contrat systématique par un expert juridique. Ainsi, ce dernier pourra éventuellement alerter son client, voire l’aider à négocier.

Figer la « scène de crime »

Sur l’aspect contentieux, l’expert pourra guider son client et l’aider à gérer la crise en interne et en externe. « Dès qu’il y a un piratage, ou même une simple tentative, il faut immédiatement déposer plainte, accompagné de son avocat », affirme fermement Stanley Claisse. « Pour qu’une enquête puisse être ouverte, la plainte doit être enregistrée auprès du bon interlocuteur. Or, ils ne sont pas nombreux », explique-t-il. En outre, la plainte est désormais obligatoire sous 72 heures pour espérer obtenir un remboursement de la part de son assureur, comme l’a récemment annoncé le ministère de l’Économie et des finances. Le délai court à partir de la découverte de la cyberattaque.

Par ailleurs, si des données personnelles sont compromises, la société doit en informer la Cnil. « Cette dernière peut obliger l’entreprise à prévenir tous ses clients, avec un effet ravageur sur sa réputation », constate Maître Claisse. En conséquence, les victimes sont réticentes à se signaler. Un cercle vicieux et « contre-productif » : même si les chances de succès sont minces, le signalement est indispensable pour espérer retrouver les pirates. Les plaintes sont centralisées auprès d’une brigade nationale spécialisée dont l’objectif est de rapprocher les attaques similaires (même zone géographique, secteur d’activité ou méthode par exemple) pour retrouver leurs auteurs

« On progresse à marche forcée »

Cette omerta empêche d’avoir des données fiables en matière de cybersécurité : nombre d’entreprises touchées, type d’attaques, montants des rançons... Toutefois, concernant les conséquences, toutes les études s’accordent à dire qu’une entreprise victime d’une cyberattaque voit ses chances de déposer le bilan en forte hausse. Les méthodes des hackers, elles, n’ont pas beaucoup changé. « En ce moment, on voit beaucoup de piratages aux moyens de paiement. Et des escroqueries au faux prestataire informatique, des appels du type "Bonjour, je suis Microsoft, donnez-moi la main pour corriger un bug" », explique Stanley Claisse.

Sur les aspects techniques, il note de lentes améliorations malgré des prestataires souvent « trop légers » et des entreprises qui ne semblent « pas vraiment concernées ». « On progresse à marche forcée à cause de l’explosion des menaces mais il y a vraiment un manque de conscience global », regrette-t-il. « C’est toujours la même explication : mettre en place des moyens pour la sécurité informatique, cela prend plus de temps et d’argent que de ne rien faire… » Un constat qui vaut aussi à l’échelle macro, selon lui. « Le cadre légal est bon », assure l’expert. « Mais très peu de moyens sont accordés à la lutte contre la cybercriminalité. » Une pénurie d’enquêteurs et de juges spécialisés à laquelle s’ajoute la difficulté des coopérations internationales face à une menace furtive et ultra mondialisée.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Stanley Claisse. Crédit : DR