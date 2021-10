Cyclisme. Un Tour de France 2022 très occitan

Le parcours officiel de la 109e édition du Tour de France, qui se déroulera du 1er au 24 juillet 2022, a été annoncé ce jeudi 14 octobre. L’an prochain, l’Occitanie est la région française qui accueillera le plus d’étapes, avec six étapes complètes et une arrivée.

Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie se réjouit dans un communiqué : « Cette année, j’étais particulièrement attachée à ce que le Tour de France puisse s’arrêter à Lourdes, notre première ville touristique d’Occitanie, qui a tant souffert de la crise Covid. Les étapes de Cahors et Mende me tenaient aussi particulièrement à cœur depuis plusieurs années et je remercie sincèrement les organisateurs de les avoir intégrées au parcours. »