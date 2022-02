De la Terre à Mars, Magellium scrute les images

Lorsqu’il évoque la prochaine mission vers Mars, les étoiles brillent dans les yeux de Thomas Ristorcelli, responsable de l’unité Imagerie et applications de l’entreprise Magellium. Initiée par l’Agence spatiale européenne (Esa), cette nouvelle mission vers la Planète rouge, plusieurs fois reportée, devrait être lancée à l’été 2022. « Nous travaillons en partenariat avec le Cnes sur les équipements des rovers, en particulier sur les systèmes de navigation et de localisation », confie l’expert. Et d’expliquer que les instruments de captation qui permettent de se déplacer dans l’environnement martien sont loin d’être standards. « Le grand public ne sait pas précisément ce qu’est un robot destiné à l’exploration martienne. Le terme robot est usurpé, car il s’agit avant tout d’engins télécommandés, pilotés par les humains. Notre travail en innovation vise à augmenter leur autonomie avec l’ambition folle de leur permettre de parcourir 100 mètres en une journée », sourit-il.

Des solutions logicielles pour surveiller et cartographier

Créée à Toulouse au début des années 2000, l’entreprise Magellium s’est d’abord spécialisée dans le domaine de l’observation de la terre, en particulier dans la fabrication d’images satellites. Puis, son activité s’est étendue à la géographie numérique, la cartographie, la vision par ordinateur et le traitement d’images. Outre le secteur spatial, l’entreprise travaille aujourd’hui principalement pour les acteurs de la défense, de la sécurité civile, de l’énergie et des transports. « Nous développons par exemple des systèmes logiciels pour l’analyse de vidéos aériennes pour la détection de scène et leur géolocalisation. Les équipements s’installent sur des vols habités ou sur des drones », indique le directeur de l’innovation Benoit Viaud, soulignant que « lorsqu’on analyse ce qu’on voit sur des vidéos prises à plusieurs kilomètres de distance, le matériel seul ne suffit pas ».

Services efficaces et moins chers

Forte de son expérience avec le secteur de la défense, qui se dote d’outils de surveillance pointus mais complexes à fabriquer et onéreux, Magellium s’est intéressée aux marchés de masse, notamment les caméras des portables dont les coûts de revient sont nettement inférieurs. L’entreprise imagine un positionnement entre les deux : apporter des solutions rapides, dont les performances sont satisfaisantes, à des coûts maitrisés. « On prend le meilleur des deux mondes pour innover », poursuit Benoit Viaud.

C’est ainsi que l’entreprise, qui emploie près de 250 salariés avec un chiffre d’affaires estimé de 20 millions d’euros pour 2021, offre ses services de R&D au secteur automobile pour le développement d’un programme de robot taxi capable d’autonomie dans les centres-villes. « Même si nos activités dans l’aéronautique ont connu un certain recul avec la crise sanitaire, nous avons identifié de nombreuses pistes de croissance. Nous nous sommes repositionnés sur de nouveaux marchés en tirant profit d’une période où il a fallu se remettre en question », conclut Benoit Viaud.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Depuis Magellium, Benoit Viaud et Thomas Ristorcelli innovent pour de nouveaux services de captation et traitement d’images. Crédits : Valentine Chapuis-ToulÉco.