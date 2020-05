De nouvelles start-up intègrent le Village By CA de Toulouse

Le dernier comité de sélection du Village by CA de Toulouse a eu lieu le jeudi 14 mai dernier sous un format révisé dans un contexte de distanciation sociale. La nouvelle sélection a vu émerger le secteur de la mobilité aérienne, avec deux nouvelles sociétés dans cette activité : Abelio (système de surveillance par drone des exploitations agricoles), et Ascendance (solution aérienne à décollage vertical utilisant l’émergence de la propulsion électrique).

Par ailleurs, Pex’In, l’accélérateur 100% dédié à l’e-sport & à l’entertainment et porté avec l’agence e-sport, devrait lancer un nouvel appel à candidature « d’ici la fin de l’été ». Les premiers entrepreneurs e-sport du Village by CA sont The seed crew (studio indépendant de jeux vidéo à impact social positif ) ; Clank (calendrier qui répertorie les événements e-sport locaux et internationaux.) ; Bigger inside (solution qui permet de mélanger la réalité avec des jeux 3D) ; et enfin Moodoow, une jeune pousse dont l’objectif est de permettre à ses utilisateurs de développer leur intelligence émotionnelle et leur performance dans un cadre éthique, et ludique.