Déconfinement. Deux lignes quotidiennes vers Paris depuis l’aéroport de Toulouse Blagnac

La phase de déconfinement qui a débuté le 11 mai est marquée par un retour très progressif du trafic aérien à Toulouse, avec deux vols quotidiens opérés sur la plateforme dans un premier temps. Les équipes de l’aéroport accueilleront les passagers sur un parcours adapté aux exigences sanitaires. A partir de cette semaine, deux vols aller/retour Toulouse–Paris CDG sont programmés par Air France sur la plateforme :

· Départ Toulouse : 07h45, arrivée Paris CDG : 09h05, tous les jours (départ de Paris CDG : 10h20, arrivée à Toulouse : 11h40, tous les jours)

· Départ Toulouse : 16h40, arrivée Paris CDG : 18h00, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche (départ de Paris CDG : 14h05, arrivée à Toulouse : 15h25, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche).

Les mesures suivantes sont mises en place : port du masque obligatoire pour tous les professionnels au contact du public ; mise à disposition de gel hydroalcoolique en divers points du parcours des passagers ; mise en place de protections plexiglas entre les personnels et les passagers, à tous les comptoirs d’enregistrement et d’embarquement ; renforcement des mesures de nettoyage et de désinfection des zones accessibles aux passagers. Enfin, des annonces sonores et des affichages rappelant les gestes barrières et la distanciation sociale à respecter dans l’aérogare sont organisées.

À noter que le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des zones accessibles aux passagers, excepté pour les enfants de 10 ans ou moins.