Le dispositif Disrupt’ Campus Toulouse organise, le 15 avril prochain, une conférence en ligne qui s’appelle "Vers une sobriété numérique". Comment faire converger transition numérique et transition écologique ? Sans renoncer au progrès technologique, comment limiter les impacts négatifs du monde numérique ? À quel échelon agir (au niveau local, des entreprises, individuel, etc) ?

Autant de questions auxquelles tenteront de répondre Frédéric Bordage, consultant et auteur de La Sobriété Numérique ; Jacques Oberti, président de la communauté d’agglomération du Sicoval et co-auteur du manifeste « Pour des territoires numériques responsables » ; Léo Dons, du cabinet Espelia spécialisé dans l’accompagnement des collectivités territoriales sur ces questions ; Hervé Dumas, directeur des nouvelles technologies au sein du groupe industriel L’Oréal ; et Yaël Benayoun, consultante en sociologie, présidente de l’association Le mouton numérique, aux côtés de la journaliste Nathalie Bathellier, qui animera cette conférence.

Inscription ouverte en ligne.

Webinaire de Disrupt’ Campus, le jeudi 15 avril 2021, de 12h30 à 14 heures.