L’Ensat, l’école agronomique toulousaine, propose plusieurs webinaires du 9 au 11 décembre sur la thématique : « Les choix d’aujourd’hui font le monde de demain. » Ces conférences ont pour objectif de questionner et de sensibiliser aux grands enjeux climatiques actuels et aux paramètres de la transition économique, écologique et sociétale mondiale.

Le mercredi 9 décembre à 18h30 : Vision de Camille Etienne, 22 ans, activiste pour la justice sociale et climatique, auteure, comédienne, membre fondatrice de Pensée Sauvage et porte-parole du mouvement "On est Prêt". Conférence ouverte à tous avec une inscription obligatoire.

Jeudi 10 décembre à 18h30 : Vision de Virginie Raisson-Victor, cofondatrice et directrice du Lepac, le Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques, sur lequel reposait l’émission d’Arte "Le dessous des cartes" et présidente du Giec Pays de la Loire. Conférence ouverte à tous avec une inscription obligatoire.

Vendredi 11 décembre à 18 heures : Webinaire « Les montagnes : des trésors naturels à préserver. »

Organisé par Dirk Schmeller du Laboratoire d’écologie fonctionnelle et environnement.

Ce webinaire apportera un éclairage sur les menaces qui pèsent sur l’équilibre naturel des écosystèmes des montagnes. Pollution, tourisme, exploitation des sols... Quels sont les impacts de l’activité humaine dans ces régions que nous croyions préservées ? En quoi la protection des montagnes est primordiale pour notre avenir ? Conférence ouvertes à tous avec une inscription obligatoire.

