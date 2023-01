Le World Fira, le Forum international pour les solutions autonomes agricoles, organise sa septième édition en Haute-Garonne, du 7 au 9 février. Les robots et autres solutions autonomes ayant fait leur entrée au sein des exploitations, comment s’assurer qu’ils soient au service d’une agriculture plus durable ? La question sera centrale lors des expositions, démos, conférences et colloque scientifique qui rythmeront ces deux journées mêlant agriculteurs, start-up, chercheurs et étudiants.

L’événement a lieu du mardi 7 au jeudi 9 février 2023 à l’L’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse (Ensat), l’École nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole (Ensfea) de Castanet-Tolosan et au Lycée agricole d’Auzeville-Tolosane. Inscriptions en ligne.

