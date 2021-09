Les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine organisent, du 13 au 16 septembre, La Semaine de la Mobilité Aérienne Légère Verte et Durable. Cet événement au long titre est l’occasion de découvrir des projets régionaux innovants portés par des scientifiques, des investisseurs, des constructeurs, des instances nationales et régionales. Ce nouveau rendez-vous du secteur de l’aviation se tiendra d’abord en Occitanie à la Cité à Toulouse le 13 et 14 septembre, puis en Nouvelle-Aquitaine à Jonzac (17), les 15 et 16 septembre.

Showcases, conférences et rendez-vous B2B rythmeront les deux journées toulousaines. En raison de la situation sanitaire, le nombre de participants est limité à 200. Plus d’informations et inscriptions sur le site de l’événement.

La Semaine de la Mobilité Aérienne Légère Verte et Durable à Toulouse : le lundi 13 et mardi 14 septembre 2021 à la Cité, 55 Avenue Louis Breguet.