Deux nouvelles écoles post-bac s’installent à Toulouse

L’École supérieure du digital (ESD) et l’École supérieure de la publicité (ESP) annoncent l’ouverture d’un campus de 2300 mètres carrés, à Toulouse, dès le mois de septembre 2021, pour former des étudiants aux métiers de la communication, de la publicité, du marketing et du numérique. Elles seront implantée dans l’éco-quartier de la Cartoucherie, à côté de l’École de Condé, école de référence dans les formations du design et de l’image.

Plusieurs projets communs aux trois écoles permettront aux étudiants de s’ouvrir à de nouvelles disciplines. Solène Thierry, qui travaillait jusqu’alors comme manager chez Altran, a pris la tête de ces deux écoles. Les étudiants pourront accéder aux différents Bachelors (Bac+3) et Mastères (Bac+5) de ces deux établissements reconnus par l’État et certifiés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).