En Occitanie, deux parcs photovoltaïques ouverts au financement participatif citoyen

Situés dans les départements du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, les projets de parcs photovoltaïques de Montbartier et de Maillol (portés par Valorem, opérateur en énergies vertes) sont ouverts au financement participatifs à hauteur de 640.000 euros. Ces parcs photovoltaïques produiront au total environ 14.100 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 2000 personnes vivant en France.

Afin d’associer les habitants du territoire à la vie de ce projet, Valorem a mis en place un financement participatif permettant aux locaux d’investir une partie de leur épargne dans ces projets. « A partir de 10 euros, chacun peut investir la somme de son choix et bénéficier d’une rémunération très attractive en plus d’un engagement de court terme ». La collecte est ouverte sur la plateforme Enerfip, spécialiste du financement participatif de projets d’énergies renouvelables. L’investissement est réservé aux habitants des départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

Situé dans le département du Tarn-et-Garonne, le projet de Montbartier consiste en la construction d’un parc photovoltaïque sur 9,6 hectares de friches militaires, que la commune de Montbartier a souhaité revaloriser dans une logique de développement durable.

Situé dans le département de la Haute-Garonne, sur la commune de Lavernose-Lacasse, le projet de Maillol consiste en la construction d’un parc photovoltaïque sur les neuf hectares d’une ancienne gravière.