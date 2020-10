Deux nominations à la délégation régionale de la Recherche en Occitanie

Marianne Peyrot a été nommée déléguée régionale à la recherche et à la technologie pour la région Occitanie. Titulaire d’un doctorat en Biochimie et biotechnologie de l’insa Toulouse, Marianne Peyrot a notamment exercé les fonctions d’ingénieur de recherche dans un laboratoire de biochimie microbienne au CNRS. Dans le secteur des biotechnologies, elle a également été responsable du département R&D du laboratoire Biovector Therapeutics, situé à Ramonville, avant de cofonder les laboratoires Kappa Biotech présents à Toulouse, Montauban et Montréal. Marianne Peyrot était, depuis 2016, déléguée régionale adjointe auprès de la délégation régionale à la recherche et à la technologie d’Occitanie.

Gérard Vilarem a, quant à lui, été nommé délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie pour la région Occitanie. Ingénieur de recherche hors classe, habilité à diriger des recherches et titulaire d’un doctorat de l’INP Toulouse (spécialité agrochimie), Gérard Vilarem était directeur du Laboratoire de Chimie agro-industrielle depuis 2016 (sous tutelle de l’INP Toulouse et de l’Irae) et président du Centre de ressources technologiques Catar-Critt « Agroressources ».