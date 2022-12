Digital 113, cluster des entreprises numériques d’Occitanie, organise le 16 janvier 2023 une conférence en ligne sur la sécurité économique. Co-organisé par les Douanes françaises et l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), l’événement a pour but de comprendre comment mieux protéger une entreprise contre des risques comme la contrefaçon et le commerce illicite.

Seront présents notamment Laurent Leberon, directeur de mission Sécurité à la Région Occitanie, Claire Basty, déléguée à l’Information stratégique et à la sécurité économique à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), Nam Ngo Thien, délégué régional à l’Inpi Occitanie, et Philippe Maslies-Latapie, chef du Pôle action économique (PAE). Inscriptions ouvertes

Le lundi 16 janvier 2023, de 11 heures à 12h30, sur Zoom.