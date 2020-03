Digitalisation : les banques en réseau rattrapent leur retard

Les fintechs, ces néo-banques qui permettent d’ouvrir ou gérer un compte, de faire un virement… depuis un écran sans passer par la case guichet, ont longtemps été considérées comme une menace pour les banques traditionnelles. Mais selon les observateurs, la distance qui séparait jusqu’à présent les deux secteurs est en train de se réduire. Ainsi, les banques de réseaux ont notamment le souci de séduire leurs clients avec de nouveaux services et de gagner des parts de marché pour pallier les baisses de marges sur leurs activités traditionnelles.

En matière de nouveaux services bancaires, les attentes sont fortes. En effet, une étude récente menée par la fédération bancaire française et l’institut de sondage Ifop, montre que les Français saluent les innovations portées par les banques. D’ailleurs 55 % ont téléchargé au moins une application bancaire et 89 % d’entre eux la consultent au moins une fois par semaine. Dans ce grand changement, les caisses régionales des grandes banques de réseaux d’Occitanie ne sont pas en reste.

Le mix humain et digital

À la Banque populaire occitane (BPO) par exemple, la stratégie affichée « n’est pas de créer une banque digitale ni de devenir une néo-banque car nous existons déjà », pointe Alexandre Zimmermann, le directeur des marchés et des canaux distants. « Chez nous le meilleur du digital est de laisser à nos clients le choix du canal de communication : mail, chat, téléphone, ou application bancaire. » La banque est aujourd’hui à mi-parcours de son plan digital lancé en 2018 qui prévoyait 600 millions d’investissements par an dont 1,7 million d’euros pour l’Occitanie.

Depuis son lancement elle a mis l’accent sur une montée en compétence des équipes avec la création d’une académie digitale et la formation de quatre-vingt douze coachs, volontaires pour accompagner l’ensemble des collaborateurs dans leur appropriation des nouveaux outils digitaux, notamment la dizaine d’applications mobiles développées pour fluidifier la relation client.

La Banque populaire Occitane a réorganisé son maillage et dispose aujourd’hui d’un réseau de 208 agences dont une e-agence (sans bureau physique), gérée depuis Balma et Cahors et dédiée aux clients éloignés ou qui optent pour une gestion 100 % dématérialisée. La stratégie n’est pas si différente au Crédit agricole 31. Ici aussi le virage de la digitalisation s’est négocié à la faveur de la clientèle existante. « Notre préoccupation est d’ajouter régulièrement de nouveaux services pour plus de facilités dans la gestion quotidienne de nos clients, comme récemment la possibilité d’inscrire un nouveau RIB et de faire un virement dans la foulée, aujourd’hui nous sommes quasiment en temps réel », décrit Stéphane Boullay, le directeur de la transformation et de l’immobilier au CA 31.

Pour la clientèle professionnelle aussi, les services s’accélèrent avec désormais la possibilité de réaliser à distance une simulation d’obtention de crédit, à reprendre ensuite en face à face avec son conseiller.

Béatrice Girard

Photo d’illustration - Phere