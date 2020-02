L’agence Ad’Occ a accompagné douze entreprises d’Occitanie sur le salon aéronautique AIME Dubaï (MRO et aménagements intérieurs) les 25 et 26 février. La première participation régionale à cet événement remonte à 2014 et chaque année, dix à quinze entreprises régionales conduites par l’agence exposent sur le salon. Il a accueilli, en 2019, quatre-vingt-cinq compagnies aériennes, 330 exposants et 5000 visiteurs, dont 542 représentants de compagnies aériennes.

Bénéficiant d’un taux de croissance élevé (+4,7%), le Moyen-Orient constitue le troisième marché de la maintenance aéronautique et des aménagements intérieurs après l’Inde et la Chine. Les entreprises de la délégation étaient : AAA (Assistance Aéronautique, Aérospatiale), Adhetec, ADN, Dedienne Aerospace, eXcent, Fleuret SA, Latécoère Interconnection Systems, Opt’Alm, SimAir, Tarmac Aerosave, UUDS et Win Ms.